CReA : prodotti dalla forte identità e ad alto contenuto di Design

Dal 2014 la missione di Andrea Bora e Samuel Grossi, titolari di CReA, è la proposta di prodotti dal design ricercato da inserire nel loro showroom d’interior e progettazione in Via Bertodano 1 a Biella.

In questi anni di attività sono stati selezionati brand importanti del panorama italiano che possano permettere di progettare e inventare elementi unici di arredo MADE in ITALY.

Ricerca, sperimentazione, contaminazione creano spazi e luoghi dalla forte identità, cuciti su misura dei committenti. L’ascolto delle esigenze e il confronto permettono di realizzare ambienti sartoriali.

La progettazione: importante attività di CReA che propone ai suoi clienti un servizio chiavi in mano legato alla ristrutturazione, per chi ne ha necessità, ma anche un servizio accurato per chi desidera semplicemente arredare.

L’identità: ogni ambiente realizzato ha un’identità diversa, ma un filo comune che sta alla base della proposta di CReA: “Ambienti piacevoli e pensati che esprimono, rispondono e interpretano le esigenze di chi li vive.”

I prodotti: grazie a brand come LAGO, DEROSSO, MOGG, BIBA, MIDJ e molti altri la proposta di Andrea e Samuel è legata al progetto. Ogni arredo prodotto da queste aziende può essere pensato e personalizzato secondo necessità. Inoltre è stata creata una linea di imbottiti personalizzata con tessuti biellesi dalle alte performance, l’inizio di un progetto più ampio che propone una personalità e un’identità unica e ricercata per il proprio spazio.

Collaborazioni e scambio di idee sono alla base della ricerca. Il confronto serve a crescere e a scoprire nuovi orizzonti per innovare. CReA da sempre è aperta a nuove sinergie per far crescere il suo team di collaboratori.

Andrea Bora e Samuel Grossi vi aspettano per il vostro progetto personalizzato d’arredo in Via Bertodano 1 a Biella.

Pagina Facebook https://www.facebook.com/crealabo.it

Pagina Instagram https://www.instagram.com/crealaboratoriodinterni/