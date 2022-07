Ritorna l'estate miaglianese!

L'estate Miaglianese si ravviva grazie ai molti appuntamenti che le varie associazioni operanti in Paese hanno in programma per questi due mesi.

La Pro Loco riapre le porte con l'appuntamento fisso del venerdì sera "Aperiproloco" aperto a tutti i soci ed amici per passare una piacevole serata in compagnia, gustando ottimi piatti e godendo un po' di refrigerio che l'aria della Valle Cervo regala in quest'estate bollente.

La stessa associazione ha poi in programma per sabato 3 settembre il ritorno della Wool & Beer Race, gara che prevede un percorso di 7 km circa lungo il quale sono previste delle soste dove i concorrenti dovranno bere una quantità prestabilita di birra. Il gruppo Amici della Lana porta, lungo le sponde della Roggia, ogni week end arte e musica da tutto il Mondo lanciando così Miagliano a livello internazionale. Anche i palati più esigenti verranno accontentati, l'Oratorio di Miagliano ha organizzato per sabato 6 agosto la Festa dello Gnocco. Una cena interamente a base di gnocchi di patate e specialità del Paese, il cui ricavato verrà impiegato per creare nuovi servizi per la popolazione.

Non vi resta che fare un salto in Paese per scoprire tutte le sue peculiarità!