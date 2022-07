Da domenica 24 a domenica 31 luglio la Trappa di Sordevolo sarà la Casa della Musica.

L' "acquario" realizzato con l'artista Giovanni Tamburelli verrà inaugurato con un concerto di musica barocca piemontese domenica alle 15,30, proposto da un insieme eterogeneo di musicisti uniti dalla magia del suonare insieme. In programma ci sono brani di: Giacinto Calderara, Giovanni Antonio Costa, Francesco Fasoli, Giovanni Battista Fenoglio, Felice Giardini, Giovanni Antonio Giay, Francesco Michele Montalto, Gaetano Pugnani, Filippo San Martino di Agliè, Giovanni Battista Somis, Giovan Battista Viotti.

Durante la settimana la Trappa ospiterà nuovamente la Residenza Artistica Creativa, inaugurata nel 2021 nell'ambito della rassegna Suoni in movimento - Percorsi sonori nella Rete Museale Biellese.

Il lavoro di improvvisazione dei musicisti sarà ispirato dal paesaggio sonoro montano, a partire dai suoni registrati durante un laboratorio per bambini, ragazzi e famiglie, e si concluderà con una performance finale in programma domenica 31 luglio in occasione della Festa della Trappa.