I consigli di Newsbiella.it nel fine settimana 22, 23, 24 luglio

Venerdì 22:

- Lessona Lessona Summer Festival, alle 10 nell'area eventi ci sarà il Ratataplan Jiunior Festival, uno spettacolo per i centri estivi, Collettivo Gtu in Krama Cabaret. Alle 21 "Chapiteau Ratataplan Circus" (ingresso libero), mentre alle 22 è in programma Davide Van De Sfroos in concerto "Maader Tour 2022" (ingresso a biglietto).

- Santuario di Oropa, Visita guidata alla mostra "Le pieghe dell'anima" con l'artista Daniele Basso, Sono previste due visite guidate alle ore 16 e alle ore 18. Ritrovo davanti ai cancelli del Santuario. Visita gratuita, prenotazione consigliata

- Sagliano, Festa dei Portoni, gara podistica, camminata non competitiva, alle ore 17.30 Apertura iscrizioni, ore 19.00 Partenza corsa lunga; Ore 19.15 Partenza corsa breve. A seguire FESTA DELLA BIRRA, STREET FOOD e serata KARAOKE con Max Gillo & Sara Ramella.

- Netro, Festa della Birra, dalle 22 discoteca mobile

- Sordevolo, La Passione delle 21



- Camandona, festa di San'Anna, Festa della birra

- Biella Reload Sound Festival 2022, apertura ore 18, parco Eunice Kennedy Shriver.

- Miagliano, Lanificio Botto Programma Wool Experience, ore 21 Manipulation: anteprima del progetto musicale di e con la soprano iraniana Shooka Afshar.

- Graglia, Casolare dei Campra, via Canale 3, XXII edizione di Vita d'Artista, Carmen Guala, docente in lettere, propone: "L'importanza dell'etimologia". Coordinatori: Iolanda Davletbaiev, Patrizia Bartolommei, Angela Buscaglione, Michele Facenna, Pier G. Zanotto. Convivialità. Ingresso gratuito.

- Valdilana, Valle Mosso, Parco Reda, Spettacolo di Teatrando: Paura L'ingresso avverrà a gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20.20 alle 22.

Sabato 23:

- Biella, Gimkana Biella Domodossola, da Palazzo Boglietti dalle 9

- Oasi Zegna FOREST BATHING, benessere e natura nell'Oasi Zegna dalle ore 10 alle 16 e dalle ore 21 alle 22

- Oropa, Escursione: "Mamma, mi si è fuso il ghiacciaio" camminata per tutti, Ritrovo presso la Biglietteria del Giardino Botanico di Oropa per partire alle ore 15.

- Biella 47^ Biella Oropa, 17° Memorial Ismar Pasteris. Gara podistica in salita km 12,200. Programma: ore 13, piazza Vittorio Veneto, ritrovo, ritiro pettorali ore 17 partenza gara femminile-SM60-SM65-SM70 ore 17.30 partenza J/S/P-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55 ore 19 premiazioni.

- Sagliano, festa dei portoni, grigliata dalle 19 e musica

- Netro, Festa della Birra, dalle 21,3o Sonia De Castelli e Loris Gallo

- Sordevolo, La Passione delle 21

- Lessona, Lessona Summer Festival, Ratataplan: alle ore 21 in piazza Sella c'è il Collettivo Gtu in Krama Cabaret a ingresso libero. Gruppi itineranti saranno in piazza Sella oltre che in via Masserano, al parco delle Cicogne e all'area eventi. Alle 21 c'è la Compagnia in volo: Josepine in "Ex coelis". Alle 21,30 sarà la volta di Bandakadabra e del Teatro per caso. alle 22 con ingresso a biglietto l'appuntamento è con la Compagnia teatro nelle foglie. Alle 23 nell'area eventi si esibiranno i Bandakadabra.

- Camandona, festa di San'Anna, cena in piazza

- Ternengo, Ternengo in Festa, ore 19 cena con fiori di zucca ripieni e carne alla pietra - ore 21 si balla con l'orchestra Stefano Teruggi Band'

- Campiglia, "distacalacrava RUN MINI TRAIL", dalle 16 minitrail non competitivo di circa 12 km organizzato dalla Pro Loco di Riabella

- Miagliano, Lanificio Botto Programma Wool Experience, Sabato ore 17 presentazione al pubblico dello spettacolo La tragedia della libertà.

- Sala Biellese, piazzetta Ottavio Rivetti, Pastasciutta antifascista

- Vaglio Biella, "Sesso e gelosia": spettacolo teatrale, ore 21, cortile della ex scuola primaria di Vaglio, strada Cantoni Nicodano e Sella 5.

- Biella Reload Sound Festival 2022, concerto di Max Gazzè; apertura ore 18, parco Eunice Kennedy Shriver.

- Valdilana, Valle Mosso, Parco Reda, Spettacolo di Teatrando: Paura L'ingresso avverrà a gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20.20 alle 22.

- Santuario di Oropa, Estate a Oropa ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli - ore 21 Visita guidata sotto le stelle e concerto d'organo in Basilica Antica. A cura della guida Fabrizio Gremmo e dell'organista Sebastiano Domina, in occasione dei 250° anniversario della Diocesi di Biella.

- Graglia, Confraternita Santa Croce, XXII edizione di Vita d'Artista Matteo Gerotto, organista, ci propone: "Concerto d'organo". Coordinatori: Iolanda Davletbaiev, Patrizia Bartolommei, Angela Buscaglione, Michele Facenna, Pier G. Zanotto. Convivialità. Ingresso gratuito.

- Valdilana, Conca dei Rododendri, Strada Provinciale 232 Panoramica Zegna 10, RESPIRA tour, musica nei boschi FSC® dell'Oasi Zegna

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, Qi Gong nei boschi

Domenica 24:

- Biella, mercatino ai Giardini Alpini d'Italia, articoli da collezione, piccoli mobili di Antiquariato minore, biancheria della nonna, libri, bigiotteria, cristalli, e collezionismo....

- Oasi Zegna FOREST BATHING, benessere e natura nell'Oasi Zegna dalle 9,30 alle 15,30

- Miagliano, Lanificio Botto Programma Wool Experience, ore 10 Le antiche vie - Il trenino degli operai: passeggiata storico-naturalistica Miagliano-Tollegno-Miagliano sul percorso della ex ferrovia Biella-Balma e lungo i sentieri che conducevano alle nostre fabbriche. Pausa pranzo al sacco. Si consigliano scarpe e attrezzatura da trekking.

- Oropa, ore 11: Visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli - Ore 14.30 e ore 16: Salita guidata alla cupola della Basilica Superiore. Ritrovo alla Basilica Superiore.

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, Suoni in Movimento edizione 2022

- Vigliano Biellese, ViVigliano. Ritrovo auto storiche, sfilata Vespa Club, test drive, commemorazione A. Brovarone.

- Graglia, Casolare dei Campra, via Canale 3, XXII edizione di Vita d'Artista, Fulvio Conti, già Preside Liceo Classico, ci propone: "I Templari: ascesa e declino di un ordine cavalleresco".

- Sordevolo, Trappa: dalle 15,30 insieme tra le note, concerto barocco piemontese

- Masserano, Polo Museale Masseranese. Apertura del Polo Museale Masseranese, tre turni visita: 14.30 - 15.30 - 16.30 (con visita guidata).

- Zumaglia, piazza XXV Aprile, Raduno Vespa Club Biella. Programma: raduno Vespa Club Biella, benedizione e premiazione Vespe a seguire aperitivo con birra Menabrea alla spina o bibita e piatto di antipasti freddi

- Ronco Biellese, Via Roma 14, Il quaderno di terracotta, Dalle 16.30 laboratorio di manipolazione dell'argilla. Il laboratorio sarà preceduto alle ore 14.30 dalla visita guidata all'Ecomuseo della Terracotta, al Laboratorio della Scuola delle Terrecotte e all'antica Fornace Cantono.

- Pollone, piazza San Rocco, Raduno Vespa Club Biella

- Rosazza, Parco Comunale, Raduno degli Amici della 500 Biella

- Camandona, Festa di San'Anna, 12,30 pranzo, Santa Messa al Santuario del Mazzucco, 19,30 cena.

- Ternengo, Ternengo in Festa, ore 10.30 Santa Messa Solenne nella Chiesa Parrocchiale con i canti della cantoria Jubilate Deo - ore 12.30 pranzo menù tipico con i piatti della tradizione - ore 19 cena con piatti tipici biellesi - ore 21 gran serata finale con la Band Graziano - ore 22.30 estrazione lotteria.

- Netro, Festa della Birra, dalle 22 musica con Explosion

- Lessona Lessona Summer Festival, Ratataplan, l'inizio degli spettacoli è dalle 20,30 con Chapiteau Ratataplan Circus compagnia Blucinque a ingresso a biglietto. Ingresso invece libero nell'area eventi in compagnia di Paolo Zanarella e Gypsi Orkestar.

- Biella Reload Sound Festival 2022: concerto con artisti locali "Biella Rulez"; apertura ore 18, parco Eunice Kennedy Shriver.

Mostre:

- Valdilana, loc. Trivero, Casa Zegna, via G. Marconi 23 "L'altra forma delle cose", quando il DNA diventa matrice d'arte, fino al 13/11/2022

- Biella, via Quintino Sella 54/b, I 250 anni della Diocesi di Biella, fino al 18/09/2022

- Biella, Woolbridge Art Gallery, via Salita di Riva, Mostra: I could go Anywhere fino al 15/09/2022

- Sordevolo, Palestra della Scuola Comunale, Via C. Vercellone 1, Doppia mostra personale di Bruno Beccaro e Massimo Premoli, fino al 25/09/2022

- Pray, "Fabbrica della ruota", Regione Vallefredda, 1, Matteo Marciandi, fotografo per passione fino al 25/09/2022

- Biella, Centro Commerciale I Giardini, Mostra: Nuvolosa Progetto estivo 2022 fino al 31/07/2022

- Biella Piazzo, Palazzo La Marmora, Cose mai viste a Palazzo La Marmora: "Di secolo in secolo protagonisti nella storia". Estate 2022 fino al 25/09/2022

- Candelo, Candelo Crime Festival, fino al 31/07/2022

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27, Arte al Centro di una trasformazione sociale responsabile 2022 fino al 31/12/2022

- Santuario di Oropa, Sala Convegni, Estate a Oropa, fino al 18/09/2022

- Sala Biellese, Casa della Resistenza, via Ottavio Rivetti 5, Mostra: Partisan dij nòss pais 1943-1945 fino al 16/10/2022

- Cerrione, Tenuta Castello, via Libertà 34 Mostra: Proverbi fiamminghi da Bruegel a Pestarino

fino al 24/07/2022

- Sordevolo, Villa Cernigliaro, Mostra: Carte di Ninfa fino al 05/08/2022

- Ronco Biellese, Via Roma 14, "Kintsugi, la cura della fragilità" fino al 18/09/2022

- Biella, Spazio Cultura, Fondazione Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Mostra: La Passione di Sordevolo - Biblia Pauperum fino al 28/08/2022

-Vigliano Biellese, Biblioteca civica "Aldo Sola", Mostra: Le risorse che non sappiamo di avere

fino al 22/07/2022

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, Mostre: Open Space fino al 11/09/2022

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Mostre a Villa Cernigliaro fino al 10/08/2022