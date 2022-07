Il giovane Riccardo Grilli e la sua filosofia sulla ricchezza del vino FOTO

Quello di Riccardo, figlio di Nino Grilli, è un chiaro esempio di come una passione - tramandata di generazione in generazione - possa evolversi nel tempo diventando eccellenza.

Lo storico ristorante “Grilli” di via Cottolengo a Biella, è una realtà da sempre caratterizzata dalla qualità delle materie prime con cui vengono preparati i piatti; non fa eccezione la carta dei vini proposta che, negli anni, è stata perfezionata ed aggiornata in maniera costante.

“La mia passione per i vini è nata dalla grande vicinanza al papà Nino, assorbita quasi ‘per osmosi’ in tutti gli anni di lavoro insieme, mentre osservavo le sue mani esperte aprire le bottiglie, versare i vini nei calici ed assaggiare ogni prodotto, per 6 anni” racconta Riccardo, che da due anni gestisce la parte enogastronomica del ristorante, dalla cantina alla carta dei vini. Il riscontro da parte dei clienti è stato subito un successo: hanno infatti saputo apprezzare le sue pregiate e ricercate selezioni e, in particolar modo, la sua maniacale ricerca dei dettagli che fanno la differenza, nonostante i suoi soli 23 anni d’età.







“Papà, sulla scelta dei vini, era molto tradizionalista; – continua Riccardo – Lavorava con marchi storici al quale era molto legato, ma sperimentava poco le nuove proposte o l’aggiunta di bottiglie più particolari. La parte più bella del periodo di formazione con lui l’ho vissuta quando ho capito che ognuno di noi aveva gusti differenti e, dal semplice apprendimento, è poi nato un vero e proprio confronto, sino ad arrivare agli ultimi anni in cui sceglievamo insieme quelle che sarebbero state le nuove proposte della carta”.



Dopo la scomparsa di Nino, Riccardo non ha mai smesso di seguire la sua grande passione per questo settore, continuando a formarsi e ad impegnarsi per trovare “tesori nascosti” all’interno di piccole cantine in giro per tutt’Italia, con l’obiettivo di selezionare prodotti unici (nell’annata e nella qualità) e di espandere le alternative proposte alla carta. Oggi Riccardo gestisce il ristorante insieme alla sorella Eleonora e alla mamma Giovanna, Chef del locale.







La carta dei vini di Grilli dispone oggi di una scelta davvero molto ampia, dal calice alla bottiglia, e viene aggiornata di settimana in settimana. Le bollicine proposte sono francesi e italiane; quelle provenienti dall’Italia hanno moltissime alternative in termini di prezzo, di tipologia e di annata, con diverse verticali all’interno della carta: questo significa che, lo stesso vino, viene proposto in annate differenti. Parlando proprio di verticalità, forse non tutti sanno che i vini di alta qualità non vengono prodotti ogni anno: questo accade perché seguono l’andamento climatico e di altri fattori esterni legati alla vigna che, irrimediabilmente, incidono sulla bontà del vino stesso.





Da non sottovalutare sono gli attrezzi utilizzati per aprire, servire, conservare e gustare il vino: anche la scelta del calice e dell’apribottiglie da Grilli non è lasciata al caso. I calici utilizzati per i vini più pregiati sono di vetro soffiato a mano; tra gli apribottiglie, uno in particolare dispone di un meccanismo che permette di prelevare una piccola quantità di vino senza dover aprire la bottiglia e senza lasciar passare aria, mantenendone così il gusto e le bollicine.

La vendita classica dei vini presenti sulla carta avviene al tavolo ma, il ristorante, offre anche la possibilità di acquistarli da asporto. Riccardo è inoltre specializzato nella ricerca di bottiglie particolari per le occasioni speciali, ad esempio nella ricerca delle bottiglie – molto pregiate – della stessa annata in cui è nato il cliente festeggiato.



Riccardo ha aperto una pagina Instagram interamente dedicata alla sua “cantina virtuale”, chiamata “@rich_wine_cellar”. Per visitarla: www.instagram.com/rich_wine_cellar.

Il Ristorante “Grilli” si trova a Biella, in via S. Giuseppe Cottolengo N°26.

Per informazioni: Tel. 015 8491623 – Cell. 334 1670187 – Mail: info@ristorantegrilli.it



Sito: www.ristorantepizzeriagrilli.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/Ristorante.Grilli.Biella

Pagina Instagram: www.instagram.com/ristorante_pizzeria_grilli