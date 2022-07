Teatrando continua a fare “Paura” al parco Reda

Gli attori di Teatrando saranno ancora in scena per cinque serate nel mese di Luglio (Venerdì 22, Sabato 23, Giovedì 28, Venerdì 29 e Sabato 30) con la XXIX edizione dello spettacolo itinerante allestito quest’anno al Parco Reda di Valdilana (frazione Vallemosso).

Intitolato “Paura”, il percorso, diretto da Paolo Zanone con la collaborazione di Veronica Rocca, si articola in dodici scene che si dipanano tra la vegetazione, i sentieri e le tortuose scalette del parco, in un saliscendi fisico, che corrisponde all’altalenare delle emozioni suscitate: dalla risata si passa alla commozione, dalla riflessione si arriva all’immedesimazione, sfiorando l’inquietudine, la tensione, il dramma, la commedia, il grottesco e il surreale.

Come prevede la formula del teatro itinerante, il pubblico, diviso in gruppi, si muove all’interno del parco che, tra i suoi scorci pittoreschi, accoglie le diverse situazioni che esplorano i mille volti della paura. Ogni replica coinvolge una trentina di attori oltre al prezioso team di supporto per la gestione logistica.

“La paura, che ha molte facce e mille espressioni – spiega Paolo Zanone – ci ispira da tempo nella realizzazione dei nostri spettacoli di “TeatrandHalloween”, che abbiamo proposto per undici anni nella notte del 31 ottobre e che speriamo di poter di nuovo riproporre nella nostra sede. In questo appuntamento estivo, all’interno di un parco che disorienta offrendo scorci affascinanti, esploriamo varie tipologie di paura. Lo facciamo in modo ironico, ma anche con il preciso intento di inquietare un po’. Invitiamo quindi a vivere l’esperienza: scoprire di condividere con altri le proprie paure, scherzarci sopra o turbarsi senza vergogna, potrà essere terapeutico”.

L’ingresso del pubblico avviene a gruppi ogni 20 minuti dalle 20.20 alle 22.00