Due alpinisti precipitati dal Pizzo del Ton, ricoverati in codice rosso

Si sta concludendo un complesso intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per due alpinisti precipitati dal Pizzo del Ton, comune di Antrona Schierano (Vb). Facevano parte di una comitiva di 4, tutti di nazionalità inglese.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.15 da uno del gruppo che si era allontanato dal luogo dell'incidente per trovare campo telefonico. Sul posto è stata inviata una prima eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso, di base a Borgosesia, che ha recuperato in fondovalle un tecnico del Soccorso Alpino a supporto e ha raggiunto gli infortunati. L'equipe, sbarcata al verricello, ha immediatamente iniziato a stabilizzare il primo paziente e ha richiesto l'invio di una seconda eliambulanza, di base a Torino, per trattare il secondo infortunato. Il primo elicottero ha recuperato il primo paziente e il medico dell'equipe per il trasporto in ospedale, mentre i tecnici del Soccorso Alpino e l'infermiere iniziavano a stabilizzare il secondo paziente.

Nel frattempo è giunta sul posto la seconda eliambulanza che, dopo aver sbarcato l'equipe, ha recuperato la compagna illesa dei due alpinisti precipitati per il trasferimento a valle e il secondo infortunato che è stato trasferito in ospedale. Infine, i due tecnici del Soccorso Alpino e l'infermiere rimasti a terra hanno raggiunto il quarto componente del gruppo che si era allontanato per effettuare la chiamata di soccorso e hanno atteso il ritorno dell'eliambulanza che li sta ricuperando in questi minuti.

I due pazienti sono stati ricoverati in codice rosso.