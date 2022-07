Incidente nel primo pomeriggio di oggi 22 luglio a Sala, intorno alle 14,15, dove un'automobile lungo la strada che collega Sala a Zubiena, all'altezza del Rifugio degli Asinelli, ha sbandato e finito la sua corsa fuori dalla sede stradale contro un palo della luce.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i sanitari del 118 per prestare soccorso alla conducente.