Sagliano: Auto e moto si scontrano in via Cappellaro - Foto Benedetti per newsbiella.it

Poco dopo le 23 di oggi 22 luglio, in via Cappellaro a Sagliano si è udito lo schianto dell'incidente tra una moto e un'auto per cause in via di accertamento a cura dei Carabinieri che hanno provveduto ai rilievi. Sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza per la viabilità e il personale pulizia strade per la rimozione dei liquidi infiammabili rilasciati dal serbatoio della moto. Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.