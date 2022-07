Ladri in Valle Cervo, via denaro e gioielli, foto archivio

200 euro in contanti e monili in oro. È quanto avrebbero sottratto i ladri che, nella giornata di ieri 21 luglio, hanno agito indisturbati in alta Valle Cervo.

Stando alle informazioni raccolte, i malviventi avrebbero forzato la porta finestra di un'abitazione di Campiglia e, una volta all'interno, avrebbero messo a soqquadro le stanze in cerca di oggetti preziosi. Poi sono fuggiti con il malloppo.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri.