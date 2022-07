Sala Biellese, tutto pronto per la quarta edizione di “Pastasciutta antifascista”

Domani, sabato 23 luglio, ci sarà a Sala Biellese la quarta edizione di “Pastasciutta antifascista”, evento organizzato dalla sezione A.N.PI. che avrà luogo dalle 19.30 presso piazzetta Ottavio Rivetti.

La manifestazione è stata istituita per ricordare la festa che fu organizzata a Campegine in occasione della fine del ventennale regime fascista il 25 luglio 1943 quando la famiglia Cervi decise per l’occasione di offrire pastasciutta a tutto il paese. Il menù prevede pastasciutta al burro o al sugo, prosciutto e melone, formaggi tipici, dolce, acqua e vino. Durante la serata ci sarà intrattenimento offerto dal gruppo musicale i “Bisanzio”.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del salone in via Ottavio Rivetti 3. Per poter prendere parte al tutto è necessario prenotarsi entro venerdì 22 luglio attraverso SMS, whatsapp, o chiamata ai numeri: 340 9687191 o 339 1241618.