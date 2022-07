“Estate a Pettinengo”, presentazione libro di Guido Donati al Museo delle Migrazioni

Presentazione del libro di Guido Donati, “Di lui… solo più una medaglia?”, al Museo delle Migrazioni di Pettinengo (Frazione Gurgo, Via Piave n. 12), alla presenza dell’autore intervistato dal prof. Dino Gentile.

Dopo il successo ottenuto al Salone del Libro di Torino, Guido Donati prosegue nella presentazione del suo avvincente romanzo storico.

Il contesto della vicenda fa riferimento a fatti realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non sono narrate né battaglie né gesta militari, quanto piuttosto l’esperienza di due fratelli in viaggio nei primi anni ’60 nella Jugoslavia di Tito, alla ricerca delle spoglie del terzo fratello già tenente di complemento dei Bersaglieri durante il conflitto.

In copertina si osserva l’immagine dell’ufficiale in divisa, una figura piuttosto familiare per chi conserva album fotografici del padre o del nonno al fronte negli anni Quaranta.

Nel libro emergono ritratti e aspetti di natura umana e sociale che oggi conducono ad una riconciliazione tra popoli un giorno nemici e che, più estensivamente, ridanno orizzonti politici in continuo divenire.

Appuntamento con ingresso libero, DOMENICA 24 LUGLIO a Pettinengo, ore 16:00, nel cortile del Museo delle Migrazioni, in via Fiume, 12.

Per tutti i presenti, seguirà “Su Cumbidu”, il rinfresco di “Su Nuraghe” con dolci sardi e brindisi con Vermentino di Sardegna, offerto dalle Cantine Meloni di Selargius (Cagliari).

È un’iniziativa a fini umanitari: i diritti d’autore sono interamente devoluti all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, Unità del Pancreas.