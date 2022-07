A Camandona prosegue la Festa di Sant’Anna

È in corso la tradizionale Festa di Sant’Anna a Camandona, evento organizzato dalla Pro Loco presso la piazza di Frazione Falletti. Durante le serate sarà possibile gustarsi in compagnia un menù che prevede: antipasti misti, pasta, grigliate di carne, patatine, insalate, fritto di pesce, polenta concia, vari formaggi, vini e birre. Sarà anche presente in piazza il Banco di beneficenza.

Dopo le giornate di 15, 16 e 17 luglio, la festa proseguirà a partire da questo weekend con il seguente programma: venerdì 22 luglio festa della birra, a seguire musica con dj Setola; sabato 23 luglio cena in piazza alle 19.30, a seguire musica con dj Niko; domenica 24 luglio ore 12.30 pranzo; ore 15.30 Santa Messa al santuario del Mazzucco con “I Cantori di Camandona”; ore 19.30 cena e musica dal vivo con il “Gruppo musicale Tavigliano; lunedì 25 luglio ore 19.30 cena, a seguire musica dal vivo con i Detour; martedì 26 luglio ore 19.30 cena di chiusura, a seguire musica dal vivo con le “Schegge sparse”.