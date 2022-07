Vigliano, risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile

Il Sindaco di Vigliano Biellese in data 22 luglio 2022 ha emesso ordinanza per risparmio idrico e limitazioni per utilizzo dell'acqua potabile.

In particolare il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:

• l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati;

• il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;

• il lavaggio di veicoli privati;

• il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua;

• tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.