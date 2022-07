Biella, tariffe bus urbane più care da agosto

Atap rende noto che attraverso una delibera di giunta il Comune di Biella ha disposto l’adeguamento delle tariffe del servizio di trasporto pubblico per le tratte urbane di Biella. La decorrenza dell’adeguamento sarà a partire dall’01/08/2022.

In particolare, aumentano il biglietto corsa semplice da 1,50 a 1,70 euro e l'abbonamento mensile ordinario da 31,50 a 33,50 euro. Restano invariati l'abbonamento mensile anziani a 15 euro, l'abbonamento mensile agevolato sempre a 15 euro e l'abbonamento mensile studenti a 9 euro.

In occasione della campagna abbonamenti 2022/2023 Atap invita tutti gli utenti che debbano procedere all’acquisto della tessera abbonato (tessera BIP), necessaria per l’acquisto degli abbonamenti al servizio, a farlo utilizzando esclusivamente il servizio di ecommerce presente sul portale ATAP al seguente url: https://atapspa.it/acquisto-tessere-bip-e-abbonamenti-on-line/

La soluzione oltre a garantire un notevole risparmio di tempo, evitando le probabili code e affollamenti allo sportello, offre in aggiunta anche l’opzione per la consegna della stessa a domicilio con l’aggiunta delle sole spese vive di consegna. L’utente potrà, in ogni caso, optare per la classica consegna presso il punto vendita convenzionato più vicino alla propria residenza.

L’abilitazione all’utilizzo dell’apposito menu presente sul portale è semplice e rapida non richiedendo nemmeno il rilascio di apposite ID / password. L’utente potrà inoltre trovare tutte le informazioni necessarie a compilare i pochi campi richiesti per l’emissione della tessera sul sito internet di ATAP al seguente url:https://www.atapspa.it/orari/ ed in particolare potrà verificare l’elenco di tutte le relazioni di viaggio coperte dal servizio ATAP (origine – destinazione), nonchè la corretta associazione delle proprie fermate di riferimento alle rispettive località tariffarie.

Per ogni ulteriore necessità di chiarimento potrà, in ogni caso, rivolgersi al seguente numero telefonico 015 8488428 (ufficio biglietteria ATAP).