Al centro Dalle Nogare di Strona parte il servizio di noleggio di auto elettriche

L’automobile è un mezzo di spostamento che, come fonte di energia, ha da sempre utilizzato diversi combustibili, principalmente fossili. Questi combustibili – per la maggior parte derivati dal petrolio o da gas naturale – fanno parte di una categoria di prodotti che, oltre ad essere in via di esaurimento a causa del massiccio sfruttamento, sono anche parte attiva dell’inquinamento che, insieme a molti altri fattori, causano il surriscaldamento globale.



“L’era in cui ci troviamo è quella della mobilità elettrica” spiega Gionni Dalle Nogare, titolare dell’omonima autofficina. “Si tratta dell’utilizzo di una fonte di energia che conosciamo da sempre, ma che raramente è stata utilizzata in ambito automotive: l’elettricità. È vero che, ad oggi, l’elettricità utilizzata è ancora prodotta in modo un po’ sconsiderato, ma è anche vero che la sensibilizzazione globale verso le malattie planetarie che abbiamo creato ci impongono di adeguarci a nuovi stili di vita, spingendo tutti ad una nuova responsabilizzazione nella produzione di tale energia, utilizzando fonti rinnovabili come il settore eolico, fotovoltaico, idroelettrico e molti altri meno inquinanti e ormai resi disponibili ad una stragrande maggioranza della popolazione residente nei paesi industrializzati, spesso i primi responsabili del grande inquinamento”.



Con queste premesse il Centro Dalle Nogare di Strona, da sempre attento alle evoluzioni di mercato e al rispetto ambientale, ha scelto di dedicare grande attenzione verso il settore dei veicoli ibridi e/o elettrici, che hanno riscosso interesse da parte di una grande percentuale di popolazione e che ha scelto di sostituire la propria automobile con un’auto a propulsione elettrica o ibrida, anche in virtù degli incentivi statali facilmente accessibili a coloro che hanno optato o opteranno per queste scelte.



Chi invece è ancora incerto sulla praticità e la funzionalità di questa tipologia di veicoli, spesso si chiede: “Come funzionano?”, “Quanto costano?”, “Quanto consumano?” oppure “Dove si ricaricano?”. Per provare a dare una risposta a queste domande e per mettere a disposizione una prova reale di queste auto, Gionni ha attivato il nuovo servizio di noleggio, partendo proprio da queste riflessioni: “L’utilizzo ed il rispettivo consumo di un’auto sono condizionati da fattori estremamente personali e diversissimi da soggetto a soggetto; c’è chi utilizza l’auto per fare il tragitto casa-lavoro, chi per il tempo libero, chi ancora per recarsi a fare spesa o per percorrere tragitti medio-lunghi. Per capire nel dettaglio come funziona o dove e come ricaricarle, siamo a completa disposizione: stiamo infatti organizzando un parco auto totalmente elettrico da destinare al noleggio senza conducente e, quindi, per poter noleggiare un veicolo elettrico per periodi lunghi o brevi ad una modica spesa”.



Il servizio è pensato per far sì che i clienti dell’officina possano portare l’auto a casa, utilizzarla, conoscerne tutti gli aspetti e, alla fine, constatare con certezza se è il tipo di auto che si stava cercando oppure no. Il noleggio dei veicoli potrà essere giornaliero, settimanale o mensile, a seconda delle esigenze personali dei clienti.



“Il parco auto che stiamo allestendo è attualmente composto da una piccola Renault Twingo adatta a percorsi urbani di breve percorrenza e da due Renault Zoe; queste ultime sono già vetture di seconda generazione, che hanno una maggiore autonomia e permettono degli utilizzi più performanti. È stata inoltre allestita una stazione di ricarica indipendente, alimentata da pannelli fotovoltaici, dove sarà possibile ricaricare gratuitamente il veicolo noleggiato”.



Il centro Dalle Nogare si trova a Strona (BI), in via Molino Grosso 2.



Per informazioni: Tel. 015 742204

Sito: www.dallenogareservizi.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/DalleNogareStrona