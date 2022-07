Biella, chiudono un tratto di via La Marmora, via Garibaldi e via A. Moro, ecco quando

Per poter eseguire alcuni lavori di riqualificazione della pavimentazione lapidea all’intersezione rotatoria tra via La Marmora, via Garibaldi e via A. Moro è stata emessa una ordinanza con cui viene istituita la sospensione della circolazione in via Lamarmora, carreggiata Sud, tratto tra via Carlo Fecia di Cossato e via Aldo Moro inclusa (eccetto i mezzi autorizzati per eseguire tali lavori, aventi diritto in ingresso e uscita dai carrai e fruitori degli stalli di sosta), dalle ore 8.00 del 25 luglio 2022 alle ore 18.00 dell’11 settembre 2022.

Nello stesso periodo sono inoltre istituite la sospensione della circolazione veicolare in via Lamarmora, carreggiata sud, tratto tra via Aldo Moro e via Torino (eccetto aventi diritto in ingresso e uscita dall’Agorà Palace Hotel e da eventuali passi carrai non raggiungibili altrimenti) e in via Aldo Moro, corsia con direzione di marcia sud-nord, tratto compreso tra via Delleani e via Lamarmora inclusa (eccetto mezzi autorizzati, aventi diritto in ingresso e uscita dai carrai).

Nel medesimo periodo è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati per l’esecuzione di tali lavori in via Aldo Moro, tratto tra via Delleani e in via Lamarmora e piazza Gaudenzio Sella, stalli di sosta adiacenti a via Lamarmora e a via Aldo Moro, qualora necessari, per consentire il passaggio dei veicoli che transiteranno da via Lamarmora a via Aldo Moro.

Il tratto di via La Marmora davanti all'Esselunga rimarrà chiuso e il supermercato potrà essere raggiuto da via Delleani.