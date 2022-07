Una serata per vivere meglio con i "cugini dei lupi" a Gaglianico, FOTO

"Quello che ho imparato dai cugini dei lupi", è l'evento che è stato organizzato ieri sera 21 luglio a Gaglianico dal "Gruppo messaggi d'amore in cuore" con il patrocinio del Comune. A fare gli onori di casa è stato l'assessore comunale Mario De Nile.

Molti gli interessati presenti all'auditorium dove si è tenuta la serata, un momento di riflessione in cui Enrico Beltramo ha condiviso con i presenti la sua esperienza con i suoi cani attraverso delle immagini in cui lo vedevano in compagnia dei migliori amici dell'uomo.

"Non sono qui per insegnarvi ad addestrare il vostro cane - ha esordito Beltramo - , ma per vivere meglio in sua compagnia. L'importante per stabilire un contatto con lui è prima di tutto il gioco, e poi gli si fa capire che siamo noi il capo branco e noi lui".

A settembre è già in programma un nuovo appuntamento questa volta con il proprio cane.