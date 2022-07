Biella, al ristorante Baracca si gusta il meglio della cucina piemontese FOTO

Il ristorante Baracca, locale storico del centro biellese per la cucina tipica piemontese, si trova al pian terreno di un palazzo ottocentesco di via Sant’Eusebio 12, a Biella.

Da trentadue anni i proprietari mettono al servizio della loro clientela un ambiente elegante, accogliente e luminoso, in cui servono i piatti della tradizione piemontese. Il vasto menù alla carta propone una grande varietà di specialità: a partire dagli antipasti, sia caldi che freddi, tra i quali salumi, come il prosciutto crudo biellese e il salame d’la Duja, vitello tonnato, lingua in salsa, tomini elettrici, insalata di fagioli, insalata di nervetti, acciughe, insalata russa e per concludere tortini salati, frittatine e peperoni con bagna cauda. Dopodiché, una vasta scelta di primi: risotti, agnolotti ripieni di paletta di Coggiola fatti in casa, così come gli gnocchi.

Tra i risotti impossibile non citare il “Cagnone”, mantecato con diversi tipi di tome biellesi, il prediletto dai clienti. Tra i secondi, una serie di prelibatezze immancabili sulle tavole di ogni biellese: bollito misto, brasato con la polenta e, d’inverno, bagna cauda. Per terminare il pranzo o la cena con una nota dolce e gustosa, il ristorante Baracca propone dolci come bonet, panna cotta e torta di nocciole (rigorosamente piemontesi).

Ad accompagnare il pasto un’ampia carta dei vini, tra i quali è possibile scegliere tra bottiglie di vino del territorio, ad un prezzo sempre ragionevole.

Per informazioni: Tel. 015 21941 - info@baraccaristorante.it