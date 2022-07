Muzzano, efficientameneto energetico al centro incotri di via Rivetti

Ammonta a 63.000 la somma investita dall'Amministrazione comunale di Muzzano, tramite i fondi messi a disposizione dal ministero dell'interno per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici comunali, sul "Centro incontri" di Via Rivetti 22. Si tratta dell'ex edificio delle scuole elementari nel quale oggi trovano spazio l'associazione "Centro Incontri" e la locale Pro Loco.