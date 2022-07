Tante gare per Valdigne Triathlon, ecco i risultati del weekend FOTO

A Lovadina, nello splendido parco del Centro “Le Bandie” si è svolta una spettacolare tre giorni con migliaia di giovani, tecnici, e pubblico provenienti da tutta Italia.

Venerdì 15 luglio, con il commento tecnico di Silvià Riccò e Dario “Daddo” Nardone si sono disputate le gare individuali. In una giornata torrida.

Tra le Junior ancora una medaglia e una grande prova per Letizia Marinelli, l’atleta italo-svizzera ha conquistato un meritato bronzo nella categoria, in una gara disputata con grande impegno fisico e mentale; al maschile ritiro causa il gran caldo per Guglielmo Giuliano, quando era già nell’ultima frazione di gara.

Tra le Youth B, buone le prove della torinese Alice Col, 31°, con tre frazioni positive e della biellese Carlotta Freguglia 44° al traguardo.

Al maschile, in una gara che ha messo a dura prova gli atleti per il caldo, prova ottima per Enea Demarchi 48°, seguito dal cuneese Riccardo Giuliano 52°, dal vigevanese Giacomo Gangi, 56°, e dal torinese Filippo Gai. Anche qui si registra il ritiro per Mirco Pordenon.

Nella categoria Youth A femminile si sono avuti i migliori risultati di squadra per i colori verde-turchese-oro, 10° posto per Silvia Turbiglio, peccato per un penality in zona cambio che le ha fatto perdere qualche posizione importante, 14° posizione per la varesina Martina Lamperti, che ha disputato due ottime prima e seconda frazione. Molto positive le gare dell’arquatese Erica Pordenon, 20°, con una gara tutta in recupero e Ludovica Sabbia, sempre in evidenza nella frazione ciclistica, 27° al traguardo.

Tra i maschi, ancora un piazzamento di prestigio per Gabriele Ferrara 8°, che ha guadagnato diverse posizioni nella run finale, appena dietro il torinese Filippo Col, 20°, in continuo crescendo di risultati.

Buone le gare dei torinesi Alberico Icardi (positiva la sua corsa finale) e Lorenzo Gatti.

Sabato 16 luglio si sono disputate le gare a Staffetta del Campionato Italiano 2+2.

Tra gli Junior la staffetta composta da Guglielmo Giuliano, Silvia Turbiglio, Riccardo Giuliano e Letizia Martinelli si è piazzata al 7° posto.

Tra le staffette Youth, grande lotta tra le due staffette schierate, l’ha spuntata la staffetta composta da Filippo Col, Ludovica Sabbia, Giacomo Gangi e Alice Col che ha ottenuto il 14° posto finale con un vantaggio di poco più di un minuto sulla staffetta composta da Gabriele Ferrara, Erica Pordenon, Enea Demarchi e Martina Lamperti che ha chiuso in 18° posizione.

Il Campionato Italiano a Staffetta Giovanile 2+2 è stato preceduto dalla gara riservata alle Staffette Sviluppo, buone le prove nelle rispettive staffette per Carlotta Freguglia (13° posto), Filippo Gai, Alberico Icardi e Lorenzo Gatti.

Domenica è andata in scena la grande kermesse della Coppa delle Regioni, con il bellissimo prologo delle sfilate dei giovani atleti nella serata di sabato.

Buone le prove dei giovani di Valdigne Triathlon, ben sette (Guglielmo e Riccardo Giuliano, Silvia Turbiglio, Erica Pordenon, Ludovica Sabbia, Enea Demarchi e Filippo Col), convocati nelle varie staffette della Rappresentativa Piemontese. Mentre Gabriele Ferrara ha gareggiato nel Team della Liguria.

Stupendo il clima di partecipazione e condivisione dei ragazzi, dei tecnici e dei dirigenti presenti, una vera festa sportiva!

Nella serata di sabato si sono svolte le gare di contorno per la categoria Ragazzi, gare con tantissima partecipazione a testimonianza della scelta della Federazione.

Ancora un’ottima prova per i due ragazzi torinesi impegnati con i colori di Valdigne Triathlon, 8° assoluto in continua crescita sportiva, Leonardo Chierotti, e 21° posto per un grintoso Tommaso Strazzari.

A Senigallia, con l’organizzazione collaudata di TriO Events, si è svolta una due giorni intensa con i Triathlon su distanza Olimpica e distanza Sprint.

Il valdostano Davide Bajo ha raddoppiato nelle due gare la prestazione e la posizione assoluta, 4° posto in entrambe le giornate con due ottime prove dal punto di vista agonistico e prestazionale.

Nell’Olimpico buona la prova e traguardo di Finisher conquistato per il veronese Massimo Ceolaro.

A Cernobbio, si è disputato il Triathlon Sprint, con una buona partecipazione numerica.

Il novarese Nicolò Fontana, ha conquistato la decima posizione assoluta, con tre frazioni di alto livello.

Bronzo tra gli M2 per il biellese Marco Schiapparelli, oramai ritornato ai suoi livelli abituali, in una classifica cortissima che gli ha visto mancare l’argento per 1” e l’oro per 4”.

Buona la prova per Dario Nitti, 9° nella sempre difficile e affollata categoria M2.

Gli atleti di Valdigne Triathlon sono ora attesi dagli ultimi appuntamenti di fine luglio/inizio agosto, prima della pausa di Ferragosto e delle preparazioni per un calendario che, nei mesi di settembre/ottobre, si annuncia ancora molto intenso.