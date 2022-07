Podismo, a Cossila il Periplo dei Cantoni è stato un successo FOTO

Sono stati 150 gli iscritti all’edizione 2022 del Periplo dei Cantoni di Cossila, dedicato alla memoria di Massimo Lacchio e Fausto Fiorelli dell’associazione organizzatrice “La Büfarôla”.



Dopo il ritrovo delle ore 19, presso la sede dell’associazione in via Santuario d’Oropa 95, i partecipanti sono partiti sul percorso di 6 km alle ore 20. A classificarsi in prima posizione, nella categoria maschile, è stato Enrico Alfisi mentre, nella femminile, Giusy De Feo si è imposta sulle altre concorrenti.



Al termine si è svolto il pasta party all’oratorio di Cossila San Grato: “È stata una bella edizione con tanti partecipanti – raccontano gli organizzatori – e sia pubblico che atleti erano soddisfatti. Ringraziamo la parrocchia e l’oratorio per averci dato gli spazi per la cena conclusiva”.