Cerrione, golf club Il Mulino: i risultati del “The Golf Game”

Nella giornata di sabato 16 luglio, il golf club Il Mulino di Cerrione ha ospitato il torneo a coppie “The golf game”. Al calcolo netto del punteggio arriva in prima posizione la coppia composta da Umberto Bonino e Mattia Bruno con 46 punti, secondi Sara Montejo Rey e Maddalena Falla con 46 mentre, in terza posizione Monica Bolengo e Paolo Pastoretto con 45.



Nel lordo vittoria di Massimo Stesina e Simone Bucino con 32, in seconda posizione Niccolò Bosio e Jacopo Bruno, infine, al terzo posto, Giovanni Tallia e Alberto Gamma tutti a 32 punti.



Il tiro più lungo va invece a Rudy Saccà con 283 metri di distanza mentre, il tiro più vicino alla buca se lo aggiudica Gian Marco Disderi alla buca 8 con 1,5 metri. La prima delle coppie miste è composta da Cinzia Codemo e Gabriele Rizzi che vincono con 39 punti. La prima coppia al femminile è invece composta da Nina Klein e Michaela Rotaru con 36 punti.



Prossimo appuntamento domenica 24 luglio con il torneo Ford Nuova Assauto.