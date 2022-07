Crisi di Governo, Buongiorno Biella: "La partitocrazia è sempre più lontana"

I membri dell’Associazione Buongiorno Biella manifestano tutta la loro frustrazione, la delusione, la rabbia e la preoccupazione per quello che sta accadendo alle Camere. Il mondo reale resta da una parte e la partitocrazia è sempre più lontana, arroccata su proprie liturgie ammuffite e fuori dalla storia. Persone elette dagli italiani che in uno scenario drammatico come quello che stiamo vivendo e che si prospetta ancora più difficile in futuro, pensano bene di non votare la fiducia a un primo ministro serio, competente e stimato, per opporsi a un termovalorizzatore qualsiasi o peggio ancora saltano giù dal carro per capitalizzare un tornaconto elettorale....

Dicono di fare tutto questo per il bene degli italiani, ma l’affluenza in calo alle elezioni da ormai troppi anni ha già dimostrato chiaramente quale giudizio gli italiani stiano dando a questo teatrino dell’assurdo. Quegli italiani che ogni giorno continuano a lavorare e a credere che si possa costruire un futuro migliore, ma viene quasi da pensare che lo facciano nonostante la politica e molti politici.

Difficile crederci ancora, meglio forse non pensarci e andare avanti richiudendosi nel proprio particolare? Oppure è il momento che le donne e gli uomini di buona volontà facciano sentire la loro voce a favore di percorsi seri e disinteressati?