Concerti con Passione: grande successo a Sordevolo delle Schegge Sparse, FOTO

Tra le novità inserite nel palinsesto delle rappresentazioni della Passione di Sordevolo, l'Associazione Teatro Popolare e il Comune di Sordevolo quest'anno hanno pensato a una rassegna inedita di #concerti tributo a grandi artisti italiani e internazionali, inseriti direttamente nella scenografia del nostro spettacolo...

E i primi a salire sul palco ieri mercoledì 20 luglio sono state le @Schegge Sparse, il gruppo fondato in omaggio a Luciano Ligabue nel 1998 dal primo storico cantante del gruppo: Patrick Perissinotto.

Sono state centinaia di persone hanno applaudito e cantato insieme ai musicisti i più grandi successi dell'artista emiliano, godendo di un'atmosfera e un set che hanno messo in risalto sia le esibizioni della band che la scenografia circostante. A completare al meglio la serata sono stati impeccabili giochi di luce, una performance dei ballerini de L'Arabesque Biella e un'incursione del cantante proprio davanti alla croce sul Calvario. Il servizio bar, attivo prima e durante il concerto, ha consentito al pubblico di gustare un buon aperitivo a base di prodotti tipici locali e di rinfrescarsi con bevande fresche.

Chi ha acquistato un biglietto per questo concerto, potrà usufruire di uno sconto sul biglietto per la Passione di Sordevolo in una data a propria scelta.

Il prossimo appuntamento della rassegna musicale, in programma giovedì 4 agosto alle 21.00, vedrà protagonista il tributo ai Queen della Freddie Band, gruppo che dal 2003 propone le più grandi hit della band inglese nei locali e nelle feste del nord Italia. Da anni attiva con svariati concerti, la formazione odierna che comprende Fabio Privitera alla voce, Giovanni Panato alla chitarra e cori, Stefano Clerico alle tastiere, Savio Barbaglia al basso e Italo Graziana alla batteria e cori. Lo spettacolo offerto include tutti i maggiori successi dei Queen, con particolare attenzione alla presentazione di sonorità ed arrangiamenti il più possibile fedeli agli originali, nonchè la cura dell'immagine grazie all'utilizzo di vestiti di scena molto simili a quelli indossati dalla celeberrima band inglese.

Per la speciale occasione del 4 agosto, la Freddie Band si esibirà insieme a graditissimi ospiti: il Coro Noi Cantando arricchirà le parti corali dei brani in scaletta dando ulteriore valore alle immortali melodie dei Queen, suonate nella Gerusalemme di 2000 anni fa.

Come di consueto il concerto si terrà direttamente all'interno della scenografia della Passione di Sordevolo, combinando il divertimento e l'euforia delle canzoni dei Queen con la suggestione della speciale cornice sordevolese.

I biglietti del concerto, del valore di 5€, daranno accesso a posti non numerati in platea e saranno in vendita il giorno del concerto dalle 18.00, direttamente all'ingresso dell'anfiteatro. L'acquisto di un biglietto darà diritto ad uno sconto sull'acquisto di un biglietto di categoria Primi Posti o Secondi Posti per assistere alla Passione di Sordevolo. Per usufruire di tale sconto basterà presentarsi alla biglietteria della Passione mostrando il biglietto del concerto, ottenendo così la riduzione sul biglietto della rappresentazione.

Questa iniziativa si pone di unire e mettere in contatto declinazioni diverse di passione, da quella per la musica moderna e i grandi artisti del nostro tempo a quella per lo spettacolo teatrale, per finire con quella dalla "P" maiuscola della nostra rappresentazione.