Spazi di coworking e centro uffici: i vantaggi di affittare un posto di lavoro a Catania

La città di Catania è senza dubbio una delle più belle città d'arte della Sicilia, visitata ogni anno da migliaia di turisti innamorati e affascinati dalla sua architettura, dai suoi panorami mozzafiato tra il vulcano Etna fumante e l'azzurro del Mediterraneo. La stessa Catania sembra connettere queste due forze della natura, perfettamente opposte e complementari. Lungo le sue strade la vita scorre sopra e sotto la roccia lavica etnea con la quale sono costruiti molti palazzi. A Catania ci sono rovine greco-romane, che testimoniano il passaggio millenario dei popoli in questa ricchissima regione. Catania è una città che ha tanto da offrire e non solo dal punto di vista artistico, culturale e paesaggistico ma anche in ambito lavorativo. Sono molte le possibilità che questa città etnea offre ai liberi professionisti, alle imprese e all'industria. Inoltre non mancano business center e spazi di coworking a Catania dove poter condividere con altri professionisti locali o uffici.





Il coworking a Catania

Il coworking è un metodo di lavoro che si sta sviluppando sempre di più nel corso degli anni, realmente presente a Catania da pochi anni, la richiesta di spazi da condividere si sta allargando a macchia d'olio. Il principio del coworking è semplice, è una condivisione di locali tra persone che non lavorano per la stessa azienda. Se facciamo una traduzione semplice coworking significa “lavorare insieme”. Lo spazio di lavoro può essere un open space o uffici arredati a Catania, tutto dipende dalla disposizione dei locali, che permettono quindi a tutti di trovare il posto di coworking giusto secondo le proprie aspettative. Questi uffici condivisi possono accogliere liberi professionisti, startupper e piccole imprese che desiderano affittare un ufficio attrezzato per poche ore, giorni o mesi a un prezzo basso. Tuttavia, uno spazio di coworking non può essere ridotto a una semplice locazione di un ufficio. Vero e proprio movimento globale, infatti, il coworking può essere definito come uno spazio di lavoro innovativo basato sulla collaborazione. Il coworker trova molti vantaggi, tra cui la possibilità di ridurre i costi operativi, creare una comunità e condividere le risorse molto facilmente. La funzione principale del coworking è quella di accogliere lavoratori autonomi, detti anche collaboratori, indipendentemente dal loro settore di attività. La maggior parte dei coworking a Catania sono costituiti da ampi spazi e assomigliano più a grandi open space modulari che a piccoli uffici.





Sala riunioni

Che si tratti di una riunione con un cliente, di un colloquio, di una formazione o anche di una conferenza, le sale riunioni completamente attrezzate a Catania ti permetteranno di fare una buona impressione ogni volta. MatchOffice ti offre l'affitto sala riunioni a Catania in spazi moderni e piacevoli, che favoriscono l'ispirazione e la creatività. Le sale riunioni proposte da MatchOffice possono soddisfare le tue esigenze una tantum o ricorrenti. Da 1 a più persone, le sale completamente attrezzate ti accolgono in un arredamento sobrio per organizzare riunioni, corsi di formazione e conferenze. Tutte le sale riunioni sono dotate di tecnologia di qualità e mobili moderni e confortevoli dove potrai accogliere i tuoi visitatori e assicurare il regolare svolgimento della tua giornata. Che sia un convegno, un congresso, un seminario, un meeting, un raduno, un team building, un'assemblea generale, un lancio di prodotto e così via, in queste sale riunioni avrai successo e riconoscimento! Tuttavia, con il coworking, non condividerai sempre solo il luogo in cui lavori; potrai anche scambiare idee e crearne di nuove, in particolare comunicando con persone di settori o industrie completamente diversi. Che sia durante la pausa caffè o davanti a una birra dopo il lavoro, arriveranno nuovi impulsi e alcuni troveranno anche nuovi partner commerciali.