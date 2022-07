Nutrinform: Pichetto a Cncu, tuteliamo consumatori e eccellenze industria italiana

Le associazioni dei consumatori possono contribuire fortemente nel sensibilizzare cittadini e utenti al fine di far emergere a Bruxelles le numerose voci positive a favore dello schema di etichettatura nutrizionale "Nutrinform Battery", proposto dall'Italia in alternativa alla modalità semaforo (Nutriscore), nel quadro del negoziato sull'armonizzazione del sistema di etichettatura a livello UE. E' l'esortazione che il viceministro allo Sviluppo economico e presidente del Consiglio nazionale Consumatori e Utenti, Gilberto Pichetto, rivolge alla platea del Cncu nel corso della sessione che si è svolta oggi al Mise.

"Tutti insieme dobbiamo assolutamente evitare che le norme europee possano sfavorire le nostre eccellenze alimentari a vantaggio di produttori e Paesi che non possono vantare la nostra stessa tradizione, la varietà e ricchezza di prodotti", ha precisato Pichetto. " Il nostro obiettivo è fornire al consumatore un’informazione corretta e completa: due caratteristiche che il sistema di etichettatura Nutriscore non può vantare. A tal fine, scaricando, sin da oggi, l'applicazione che consente al consumatore di ricevere immediatamente sul proprio smartphone tutte le informazioni nutrizionali necessarie relative ad un determinato prodotto da acquistare, anche il Mise intende sostenere ulteriormente il sistema di etichettatura Nutrinform: c'è bisogno del sostegno delle associazioni dei consumatori e di tutto il sistema paese per far arrivare la nostra voce fortissima in Europa", ha concluso il viceministro.