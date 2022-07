Desideroso di investire in criptovalute? Prima di farlo, leggi qua

Se tutto questo hype ha fatto venire voglia anche a te di investire in criptovalute, niente di vieta di farlo, la soglia d’ingresso di questo investimento è davvero minima, però prima di farlo leggi questa guida, ti permetterà di salvare tempo e magari anche soldi.

Partiamo dalla domanda cruciale. Investire in criptovalute conviene?

Investire in una delle criptovalute più famose conviene quando l’investimento è fatto in maniera ragionata, senza seguire l’istinto o quello che fanno tutti.

L’investimento in criptovalute è consigliabile, sulla base del proprio portafoglio destinato all’investimento in proporzione variabile e in base alla nostra propensione al rischio. Ecco quindi che la quota destinata alle cripto dovrebbe essere solo una parte della nostra strategia di trading e non la strategia stessa.

I rischi da considerare

Investire in criptovalute è rischioso come è rischioso farlo sul mercato azionario o su quello delle opzioni. Nell’investimento su Bitcoin, Ethereum o una delle altre cripto, ci sono alcuni fattori che dobbiamo considerare. Niente di drammatico ma semplici accortezze che dobbiamo valutare prima dell’investimento e di cui dobbiamo tenere conto durante lo stesso. Ecco i punti principali da considerare:

Volatilità: l’investimento in cripto è soggetto a una forte volatilità dello stesso. Questo è qualcosa che dobbiamo tenere presente, anche solo magari considerando di non investire i soldi che ci servono il giorno dopo o il mese dopo.

Frodi: anche questo è un rischio delle criptovalute ma che vale un po' per qualsiasi settore per cui c’è molto interesse. Evitare le frodi però fortunatamente non è difficile, è sufficiente infatti affidarsi ad un operatore serio e certificato come KuCoin e che garantisca prelievi e ricariche con sistemi anch’essi certificati e garantiti.

Tenendo conto di questi due rischi e facendo le scelte giuste potremo assicurarci di fare un investimento serio, in cui potremo andare a guadagnare o meno solo grazie alle nostre capacità di analisi e tempestività.

Ma quale criptovaluta comprare?

Conoscere questa risposta equivarrebbe ad avere la palla di cristallo di una cartomante e vedere nel futuro…

A parte le battute, sulla carta molte delle criptovalute più conosciute sono potenzialmente affidabili e molto redditizie. Ecco quindi che ancora una volta la scelta dipende da come vuoi strutturare il tuo portafoglio e quali sono le tue aspettative di guadagno.

Ad esempio, punti sul fare molte operazioni con piccoli guadagni ripetuti o preferisci una strategia da “cassettista”? Sei interessato a un guadagno a breve termine, quasi come se fosse un secondo lavoro o il tuo investimento in cripto è pensato in funzione di un obiettivo a medio/lungo termine come una vacanza, un percorso di laurea, l’acquisto di una casa o perché no, un primo abbozzo di pensione integrativa?

Fortunatamente oggi, a differenza di qualche anno fa, dove praticamente c’era solo Bitcoin, le alternative di investimento in cripto sono molte e adatte a tutte le esigenze di investimento.

Fare un investimento diversificato con le criptovalute

In questo ambito ciò che vale per le criptovalute è quello che vale anche per gli investimenti tradizionali. Ecco quindi che una strategia d'investimento molto valida potrebbe essere quella della diversificazione, magari rimanendo esclusivamente nel mondo cripto.

Certo, in caso di un calo repentino e generalizzato tutte le cripto ne saranno colpite, ma comunque in modo diverso e tutelandoci comunque da un rischio default o fallimento di una delle cripto stesse.

Diversificare l’investimento su due/tre diverse cripto può poi essere utile anche per ottenere guadagni migliori nel tempo, magari proprio perché si è centrato, almeno in parte, la cripto che ha fatto l’exploit ed il balzo verso l’alto.

Ad esempio potremmo dividere il nostro investimento in cripto di diverso tipo e con diverse percentuali con una schema che includa una parte “sicura”, una “media” e una più rischiosa.

Per la parte rischiosa, andremo a destinare una piccola percentuale del totale ad una cripto, nuova, fresca e su cui sentiamo molto hype.

Per la parte “media” potremo invece andare a scegliere una cripto già in parte consolidata ma ancora giovane.

Per la sicura, meglio invece puntare su una di quelle cripto che sono ormai considerabili come consolidate, di cui Bitcoin oggi è sicuramente l’esponente più famoso.

Questo è solo un esempio di investimento in criptovalute, ne esistono molti altri che possono davvero apportare molti risultati a chi è desideroso di dedicarsi a questo tipo di investimento.