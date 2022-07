Sabato ricco di appuntamenti da non perdere al Santuario di Oropa

Sabato ricco di appuntamenti da non perdere a Oropa. Alle 15 visita guidata al Sacro Monte, con ritrovo ai cancelli. La guida condurrà i visitatori alla scoperta del Sacro Monte, riconosciuto Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO insieme ai nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.

L’intervento di diverse comunità del Biellese fu determinante per la costruzione, fra il 1600 e il 1700, delle 12 cappelle dedicate alla vita della Madonna e popolate di statue in terracotta policroma a grandezza naturale. I fratelli D’Enrico, Pietro Giuseppe e Carlo Francesco Auregio, i Galliari, furono tra i grandi artisti che lavorarono al Sacro Monte: il grande teatro naturale dove si sviluppa questo percorso di fede tra architettura, pittura e scultura.

Alle 21, la guida Fabrizio Gremmo e il maestro Sebastiano Domina all’organo accompagneranno i visitatori in un’esperienza tra musica e storia in occasione del 250° anniversario della Diocesi di Biella: "Oropa 1772: l’antico Santuario nella nuova Diocesi". Nel 1772, si costituisce la Diocesi di Biella che si separa dalla Diocesi di Vercelli con bolla del 1° giugno di Clemente XIV . Al momento delle separazione, a Biella c’era il capitolo di Santo Stefano, con venti canonici, già fiorente nell’XI . Disseminati in ogni valle erano i santuari mariani, fra cui Oropa, che la tradizione collega al protovescovo vercellese sant’Eusebio (IV sec.) come evangelizzatore di un luogo di culto celtico.

Oropa era governata dai canonici e amministrata «nel temporale» da canonici e laici del comune di Biella, secondo peculiari «Stabilimenti regi», come ancora oggi. Da S. Eusebio ad Aimone di Challat, da Mons. Goria a Mons. Losana, tanti sono i vescovi che hanno segnato la storia di Oropa. Al termine della visita guidata, seguirà il concerto d’organo nella Basilica Antica, con il maestro Sebastiano Domina che eseguirà musiche di Bach, Vivaldi, Cimarosa, Bellini, Barthody.