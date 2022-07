"O’ Ballo del Cavallo": il tormentone estivo di Policarpo Crisci

Realizzato nello studio della presidente dell’associazione Libera la Voce e pubblicato sul loro canale YouTube martedì 19 luglio, “O’ Ballo del Cavallo” è il nuovo brano di Policarpo Crisci che punta ad inserirsi nel filone dei tormentoni dell’estate.



Figura ormai conosciuta nel biellese per le sue numerose partecipazioni a reality e programmi sul web, Policarpo ha recentemente vinto la prima edizione dello Stupido Hotel Show conquistando sia il pubblico che i partecipanti.



Ora è tempo di tornare alla musica. Il brano è stato presentato per la prima volta sabato 9 luglio al Vigliano’s Got Talent, serata dedicata ai talenti emergenti svoltasi in piazza Martiri: “Le persone erano entusiaste – racconta Crisci – e hanno ballato tutti. Ringrazio Beba, mia insegnante di canto e presidente dell’associazione per aver reso possibile tutto questo”.



Inoltre, per chi volesse seguire le sue ultime avventure, le puntate dello Stupido Hotel Show verranno trasmesse in tv su un canale nazionale tra le fine di agosto e l’inizio di settembre, così riferisce l’organizzatore Fabio Siva. Al momento non si sa ancora quale sarà il canale.