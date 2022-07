Vigili del Fuoco di Biella, crisi del settore operativo: oggi tentativo di conciliazione dello stato di agitazione

Giorno importante per i Vigili del Fuoco di Biella oggi giovedì 21 luglio: nel pomeriggio le sigle sindacali Co.Na.Po., Confsal, Usb Cgil, Cisl e Uil assieme al comandante Alessandro Segatori, in video conferenza parleranno con il direttore regionale Vigili del Fuoco del Piemonte Carlo Dall'Oppio per spiegare la situazione in cui versa il comando della provincia, unico nel territorio. In particolare, i sindacati chiederanno che venga fatta un'indagine conoscitiva e se non troveranno soddisfazione nelle risposte, decideranno per lo sciopero.

Nei giorni scorsi i sindacati avevano incontrato anche il Prefetto di Biella per fare presente le loro richieste, e si è fatto portavoce della situazione anche l'Onorevole Andrea Delmastro con un'interrogazione al Ministro dell'Interno- Delmastro assieme all’Onorevole Emanuele Prisco, capogruppo di Fratelli d’Italia Commissione Affari Costituzionali e responsabile nazionale Vigili del Fuoco ha anche fatto visita al comando (leggi qui).

"Dal 20 luglio abbiamo intrapreso una campagna di sensibilizzazione nei confronti del Dipartimento Vigili del Fuoco - scrivono i sindacati - , ma siamo ancora in attesa di provvedimenti concreti. Oggi siamo ben al di sotto del minimo legale previsto del riordino, creando disagi e mettendo costantemente a serio pericolo la sicurezza deli operatori. Allo stato attuale, il Comando, su 94 unità teoriche conta un reale organico di 81 unità, di cui 72 a servizio operativo nei turni, 7 unità sopperiscono le carenze del personale amministrativo o hanno mansioni differenti".

I Vigili del Fuoco dal dicembre 2019 che erano 56 oggi sono 55, mentre i capo squadra da 38 che erano ora sono 26. Ogni turno di servizio non può garantire più di 12 unità di personale operativo dedicato al soccorso tecnico urgente. La nostra autoscala non può essere usata, usiamo quelle che ci prestano i comandi di Vercelli o Pinerolo per esempio. Non abbiamo un distaccamento. A oggi ci sono 43 persone che hanno turni di congedo residui del 2021 la cui media si aggira intorno al 6 turni a testa.