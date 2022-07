Occhieppo inferiore, auto cappottata conducente in ospedale, foto Benedetti per Newsbiella.it

Incidente questa mattina intorno alle 7,30 a Occhieppo Inferiore in via Repubblica. Due i mezzi coinvolti. Ancora al vaglio le cause dello scontro dove una Polo ha finito la sua corsa ribaltata e il suo conducente è stato portato in ospedale con codice giallo per le cure del caso.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale per la viabilità e la Polizia Stradale per i rilievi.

Al momento via Repubblica è chiusa.