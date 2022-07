La biblioteca di Candelo sbarca su Tik Tok, ed è tra le prime pubbliche nel mondo e in Italia a sbarcare ufficialmente come istituzione su questo nuovo social network, uno dei medium più popolari tra i ragazzi, per riuscire ad arrivare ai giovani utilizzando il loro linguaggio. La Biblioteca di Candelo, con il coordinamento dell’Ufficio Cultura e la partecipazione dei giovani del Servizio Civile, proverà a sperimentare questo canale social per promuovere “Candelo PLAY”, progetto che quest’anno ha lanciato l’area giovani con giochi in scatola, libri game e fumetti in Biblioteca, acquistati nel 2021 grazie ad un contributo ministeriale e a Fondazione CRB.

L’apertura di un profilo sul social del momento è solo una delle iniziative di questi mesi per avvicinare bambini e ragazzi ai libri e alla Biblioteca: con l tante iniziative di “Candelo PLAY!”, Candelo prova a rivoluzionare la fruizione culturale e la promozione della lettura.

Non è però tutto. La Biblioteca di Candelo ha infatti ricevuto dal Ministero della Cultura un contributo per € 4.366,09 che verrà utilizzato per l’acquisto di volumi: presto saranno in arrivo nella Biblioteca di Candelo un "mare" di nuovi libri sia per adulti che per bambini e ragazzi. Il Sindaco Paolo Gelone conferma: “Il nostro impegno per la cultura e per la promozione della lettura non si ferma mai, neanche d'estate: vi invito a visitare e scoprire i servizi della nostra bella Biblioteca, uno dei fiori all'occhiello del nostro paese, in cui vi aspettano davvero tante proposte per tutte le età e tutti i gusti.”

Gabriella di Lanzo contestualizza questi nuovi acquisti nel più ampio progetto di valorizzazione che l’Amministrazione sta portando avanti: “Anche grazie ad un altro progetto finanziato dalla Regione Piemonte legato alla promozione della lettura, stiamo dando slancio alla ripartenza culturale post-Covid, dedicando molte attenzioni ai bambini e ai giovani, con al centro la Biblioteca e gli eventi come Fumetti al Ricetto protagonisti per coinvolgere le fasce più giovani, per una Candelo sempre più viva e vivace. Ringraziamo anche i volontari, preziosi per il loro supporto e la collaborazione”. Di seguito alcune delle iniziative più recenti.

“In questi mesi -continua l’Assessore alla Biblioteca Gabriella di Lanzo- abbiamo organizzato anche laboratori e sperimentazioni, l’ultimo lunedì 20 giugno al Centro estivo: con anche la collaborazione del Folletto di Biella, abbiamo portato ai bambini giochi in scatola e fumetti ed è stato bellissimo vederli così appassionati ed interessati.”

Tutti materiali tra gioco e lettura che potranno ritrovare in Biblioteca, anche in prestito, per giocare anche in famiglia: una Biblioteca a misura delle passioni dei nostri ragazzi, che troppo spesso purtroppo rischiano di vedere le Biblioteche solo come noiosi depositi di libri. A Candelo non è così e ad aspettarli ci sono tante opportunità diverse: fumetti, giochi in scatola, libri game, libri di avventure fantastiche…

Ma non è ancora finita. Protagonisti del progetto sono anche i fumetti, nell’ambito di “Fumetti al Ricetto”, il Festival che ogni anno trasforma il Ricetto nel borgo dei fumetti: “grazie al contributo regionale -spiega il Sindaco Paolo Gelone- stiamo continuando a promuovere il fumetto come strumento di promozione della lettura e anche come mezzo originale di promozione turistica: con la collaborazione del direttore artistico Daniele Statella, che ha coinvolto grandi autori italiani e le più importanti case editrici italiane, sono infatti proprio i personaggi più famosi dei fumetti ed i supereroi ad invitare i ragazzi a leggere.”

Il Comune ringrazia i volontari della Biblioteca e della Banca del Tempo sempre presenti per offrire alla comunità un servizio gratuito e alla portata di tutti.