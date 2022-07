Provincia, selezione per l'assunzione di 4 lavoratori negli enti del territorio

Provincia di Biella, avvalendosi del Decreto Reclutamento (D.L. 80/2021, art 3 bis), ha pubblicato gli avvisi di selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nelle amministrazioni pubbliche.

Sono indette 4 selezioni per categoria C (richiesto il diploma di maturità), e categoria D (richiesta la laurea):

1 Istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D;

1 Istruttore direttivo tecnico categoria D;

1 Istruttore di sorveglianza, coordinamento e controllo del patrimonio viabilità stradale categoria C;

1 Istruttore tecnico categoria C.

Questa modalità di selezione prevede per i candidati lo svolgimento di due prove. Una prova, svolta dalla Provincia quale ente capofila, nell’ambito della quale la commissione valuta esclusivamente l’idoneità del candidato, che qualora accertata comporta l’iscrizione del nominativo nell’elenco di idonei.

L’altra prova, viene svolta dall’ente locale che, previa stipulazione di uno specifico accordo, propone interpello; a detta prova partecipano solo gli idonei in elenco che manifestino il loro interesse nelle forme indicate nell’interpello. Per questa seconda prova la commissione attribuisce una valutazione sulla base della quale viene stilata una graduatoria finalizzata all’assunzione presso l’ente locale che ha proposto interpello. Per questa seconda prova la commissione attribuisce una valutazione sulla base della quale viene stilata una graduatoria finalizzata all’assunzione presso l’ente locale.

Gli avvisi di selezione attivi sono pubblicati nella pagina “Bandi di concorso”. Per candidarsi sarà necessario accedere con SPID, compilare e trasmettere il form on line. Sarà possibile presentare l'istanza sino al 16/08/2022, primo giorno non festivo successivo al termine di 30 giorni di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi, n. 56.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il servizio personale all'indirizzo email: personale@provincia.biella.it