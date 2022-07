Luminosa Biella aderisce a "Europe for Peace"

La rete di LUMINOSA aderisce alla giornata di mobilitazione del 23 luglio chiedendoa tutti i biellesi di esporre dai propri balconi la bandiera della PACE.

"Sono più di 4 mesi che la guerra in Ucraina miete vittime e genera dolore non solo per le popolazioni direttamente coinvolte ma anche in tutti quei paesi che sono legati alle forniture di grano russo/ucraino per rispondere alle loro esigenze primarie- scrive la rete in un comunicato -. In queste settimane dopo una iniziale e sincera ondata di commozione e compassione ci siamo tragicamente abituati anche a questo conflitto come agli altri 33 che lacerano il nostro pianeta.Le associazioni che aderiscono a Luminosa sentono urgente l'esigenza di reagire a questa drammatica assuefazione chiedendo con forza la ripresa di tutti gli sforzi diplomatici per giungere al più presto ad un cessate il fuoco che dia fiato alle popolazioni e consenta di avviare negoziati per costruire una pace giusta e duratura"