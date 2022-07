Crisi di governo, verso il voto: Enrico Frandino candidato per il Biellese

Riceviamo e pubblichiamo:

L'accelerazione della crisi di governo verso il voto ha costretto le forze politiche ad allertarsi e prepararsi alle prossime mosse. In tal senso, anche la formazione "Noi di Centro", che fa capo a Clemente Mastella, sta preparando le proprie candidature.



"Ci presenteremo in uno schieramento di centro - dice Enrico Frandino, presidente provinciale. Io saro' candidato per il Biellese, ed è un grande fiducia che cercherò di ripagare con impegno e responsabilità nella campagna elettorale". A brevissimo si terrà una direzione regionale in cui verranno messe a punto le strategie, ma le prime notizie che trapelano sono queste.