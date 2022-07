"Boogeyman di Oropa", una lettrice: "La mostra del Sig. Basso ci fa indossare le ali di Icaro"

Gentilissimo direttore,

mi permetto di dire la mia a proposito dell'ormai famoso "Boogeyman di Oropa", anche e soprattutto in risposta alla lettera della signora che invoca come benvenuta la presenza del mostro all'entrata dei cancelli di Oropa. "A coloro che ritengono violata la sacralità di Oropa. Noi Boogyeman lo vogliamo!"

Fatta salva la libertà dell'artista e la mia personale libertà di opinione, ritengo che l'opera non sia inserita nel contesto adeguato e così neppure il percorso iniziatico che dovrebbe seguire il visitatore. È un cammino che si snoda ed ha il suo culmine con le ali di Icaro. Un'ascesi. Anche letterale, fisica. Che bisogno c'era di inserire nel contesto mariano di Oropa un siffatto percorso? Credo nessuno.

I nostri antenati, i nostri padri, madri nonni e nonne hanno da secoli percorso in pellegrinaggio la salita al monte di Oropa, recitando il rosario, meditando i misteri della vita di nostro Signore e magari anche visitando le cappelle, queste sì degne di essere vissute dal pellegrino come una salita che ti conduce, con la Madonna che ti tiene per mano, fino al Paradiso. È il percorso di Maria quello vero, genuino e santo. Dove ci conduce invece la mostra del Sig. Basso? Ci conduce ad indossare le ali di Icaro. Conosciamo tutti, credo, la storia mitologica di Icaro. Che fine fece? La sua arroganza, la sua superbia lo fecero talmente avvicinare al sole che la cera che teneva salde le sue ali, ( da notare anche il significato della cera: l'inconsistenza sostanziale della nostra pretesa di poter arrivare da noi, con le nostre forze fino a Dio!), si sciolse e precipitò al suolo. È questa la fine, il senso dell'ultima scultura? Se così fosse vana la nostra fatica, se poi l'esito è quello di precipitare rovinosamente al suolo! Oltretutto si consideri il fatto che opere così tristemente evocative risvegliano altri personaggi dai luoghi in cui, invece, dovrebbero rimanere.

Tali sculture, e mi riferisco al mostro iniziale, hanno il potere di aprire porte, che invece devono restare chiuse, per non ritrovarci, poi, in casa "ospiti" indesiderati; e questo, bene lo sanno gli esorcisti o chi ha, malauguratamente, fatto esperienza di sedute spiritiche. Che dire poi del bimbo che gioiosamente cinguetta: "che bello!"?

La mia opinione è che se non teme tali mostri vuol dire che potrebbero essere suoi compagni di giochi oppure di sedute davanti a cartoni animati poco raccomandabili per un bambino. Conclusione : è un percorso museale di tipo gnostico , sicuramente non cristiano e per niente mariano.

Ossequi