Zimone, date e orari della raccolta dei rifiuti ingombranti

Per tutti i residenti del comune di Zimone che avessero bisogno di sbarazzarsi di rifiuti ingombranti generici, ferro, legno, elettrodomestici, televisori, pneumatici senza cerchioni e batterie, verranno messi a disposizione 3 cassoni presso l’area ecologica di via Roma.



Sarà possibile recarsi in loco, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, da giovedì 21 luglio a sabato 23. È inoltre prevista un’apertura straordinaria di domenica mattina solo su appuntamento.