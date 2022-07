Cantieri e lavori a Miagliano, ecco le vie interessate

Il comune di Miagliano avvisa che da lunedì 25 luglio inizierà il terzo cantiere in pianificazione per l’anno corrente e che prevede opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della viabilità pubblica. Nello specifico le attività riguarderanno il rifacimento del manto bitumoso, riposizionamento a livello stradale dei chiusini di raccolta acque meteoriche e la tracciatura della relativa segnaletica stradale orizzontale.

Di seguito le aree e le vie interessate dai lavori: Piazza Dante Alighieri (tutta l’area ivi compresi le zone destinate al parcheggio); via Alessandro Volta; via Molinaro; via IV Novembre; regione Titin (tratta in fronte al ponte della Trinità). Unitamente ai lavori suddetti verrà migliorata la circolazione dell’incrocio tra le strade di via Rimembranza e via IV Novembre, con apposizione di nuova segnaletica verticale e mini isola per il corretto indirizzo dei flussi veicolari sulle relative carreggiate.

La viabilità nelle aree impattate sarà regolata con circolazione a senso unico alternato tramite movieri (a tale regola fa eccezione via Molinaro che, considerata la ridotta larghezza della carreggiata, rimarrà temporaneamente chiusa). “L’investimento prossimo ai 100mila euro trova finanziamento promiscuo tra utilizzo di avanzo di amministrazione libero, contributo derivato dalla Legge 18/84 Regione Piemonte e la legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 139 dell’articolo 1 del Ministero dell'Interno” spiega il Comune in una nota.