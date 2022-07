Golf, club Le Betulle: i risultati della Gara dei presidenti

Martedì 19 luglio, al golf club Le Betulle di Magnano, si è svolta la Gara dei presidenti. In prima categoria, al calcolo lordo del punteggio, si classifica primo Vincenzo Sità con 36 punti. Al punteggio netto risultano vincitori, al primo e secondo posto, Alberto Ferreri e Marco Rosso rispettivamente con 41 e 38 punti.



In seconda categoria si trovano, nelle prime due posizioni, Roberto Lanza e Massimo Medri con 39 punti ciascuno. In terza categoria sono invece Giuseppe Peirano, 46 punti e Mario Mosio, 41 punti, ad aggiudicarsi il podio. Tra le Ladies domina Paola Buratti con 37 punti.