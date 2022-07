Chiavazzese: Marco Lancini nuovo portiere

Nato il 18 gennaio del 1991, Marco cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus dove, con la maglia bianconera, affronta i campionati degli Esordienti e dei Giovanissimi Nazionali. Terminata la splendida avventura sotto la Mole, veste gli stessi colori ma questa volta quelli della Biellese 1902 tra le fila degli Allievi Nazionali Under 17. La parentesi laniera dura solo una stagione infatti successivamente si accasa alla Pro Vercelli fino all’estate del 2008. In queste due annate in quel di Vercelli, il nostro neo portiere difende la porta dei “Leoni” nei campionati degli Allievi Nazionali e Beretti. Nella stagione immediatamente successiva per lui arriva il grande salto in Prima Squadra e, la società che si assicura le sue prestazioni, è il Santhià Calcio di Eccellenza. Archiviata tale capitolo in granata, nel 2009 passa ai bianconeri del Gattinara in Promozione per poi approdare al Pollone. Le sue grandi doti tra i pali fin qui si sono sempre notate e, nell’estate 2012, è il Città di Cossato a metterci gli occhi sopra. La lunga avventura con la maglia ‘blues’ dura addirittura sei stagioni tanto da diventare un pilastro ed un’icona per questa società. Dopo tanti anni di Promozione, per lui è giunto il momento di abbracciare il progetto della Pro Roasio in Prima Categoria prima, e quello della Dufour Varallo dopo. Sul rettangolo verde dello storico stadio ‘Roccapietra’ disputa straordinariamente tre stagioni: una in Promozione e due in Eccellenza.

È lunghissima, fin qui, la carriera del nostro Numero 1 e, visto ciò, siamo certi di aver affidato le chiavi della nostra porta ad un calciatore esperto e di assoluto valore. Per noi sarà un onore ed uno spettacolo vederlo volare tra i nostri pali.

Marco Lancini, un vero top player a difesa della nostra porta:

“Prima di tutto voglio ringraziare la società per l’interessamento e la volontà di mister Ariezzo ed il Preparatore dei Portieri di riportarmi di nuovo con loro; sono estremamente felice di poter affrontare un campionato sotto la loro guida. Parto con tantissimo entusiasmo e voglia di fare bene. L’obiettivo mio principale è quello di riscattarmi immediatamente dal brutto infortunio che mi ha lasciato fuori dal campo per quasi 9 mesi. Sono convinto che qui sia il posto ideale. Sono pronto!”