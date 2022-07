Biella Motor Team, vittoria per Lombardi-Bologna

Secondo posto di classe Super 1600 nel Trofeo Maremma, terzo posto al Rally del Taro. I tempi erano ormai maturi per la vittoria e finalmente Massimo Lombardi ed Erika Bologna centrano un bel successo tra le vetture di classe Super 1600 nel Rally del Casentino in Toscana, terza prova dell’International Rally Cup.

L’equipaggio della scuderia Biella Motor Team con la Renault Clio Super 1600 ha disputato una gara superlativa che non ammette repliche, lasciando a debita distanza gli avversari. Per i due biellesi, che hanno concluso al ventiseiesimo posto della classifica generale, è arrivato anche il successo in Gruppo RC3N.

Il Rally del Casentino si è disputato sabato 16 luglio con partenza ed arrivo a Bibbiena (AR), in programma c’erano sette prove speciali.