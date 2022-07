A Candelo canta Gloria Strippoli

Prosegue la rassegna musicale estiva al Torchio di Candelo , nella caratteristica piazzetta all'interno del "Ricetto" giovedì 21 luglio alle 21,30, con la direzione artistica del Biella Jazz Club. Sul palco la cantante biellese Gloria Strippoli con il progetto "Hijos de Luna" con Roberto Talamona alla chitarra e Gianluigi Corvaglia al sax.

Gloria, figlia del pianista biellese Alfonso Strippoli, inizia fin da giovanissima ad esibirsi come cantante solista, dapprima con il papà e poi in numerose band fino al 2001 dove entra come cantante nella famosa orchestra di Augusto Righetti, i Bravo, con la quale calca i più importanti palchi italiani e europei, molte le partecipazioni televisive a Striscia la Notizia su Canale 5 e anche in Rai. Nel luglio del 2009 inizia l'avventura come cantante nella della band “Divina”, formazione che propone uno show davvero completo con balletti, scenografie e continui e spettacolari cambi di costumi sulle note degli indimenticabili successi anni ’70, ’80, ’90.

Dall’ottobre del 2011 insegna canto moderno presso la scuola di musica Sonoria di Cossato (BI) e sidedica a progetti personali come “Hijos de Luna” e ”Funky Riders” con i quali propone covers internazionali riarrangiate in chiave soul-jazz. Giovedì 28 sarà la volta di un'altra cantante biellese, Fiorenza Tumiatti, con la band Rock & Roll "Florie and the Lazy Cats"