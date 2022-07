Borsellino, Pichetto: “Da Mise francobollo per rendere indelebile ricorrenza”

“Insieme a Paolo Borsellino, il mio pensiero va a tutti gli uomini e le donne che hanno pagato con la propria vita l' impegno per la legalità e la giustizia. A trent'anni di distanza, nel giorno del ricordo di quella che e' stata una tra le ferite più dolorose della nostra storia, tramite il ministero dello sviluppo economico, il governo renderà pubblica la propria riconoscenza in onore delle vittime con l'emissione di un Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico",dedicato ai magistrati caduti nella lotta alla mafia e al terrorismo. Una raffigurazione per rendere indelebile questa ricorrenza non solo alla nostra memoria". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto in occasione del 30° anniversario della strage di via D'Amelio.