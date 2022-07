Lessona Summer Festival, Ratataplan sta arrivando

Questo fine settimana cambia il genere, cambia la musica, ma non cambia lo spettacolo: stiamo parlando di spettacoli di livello mondiale, per tutta la famiglia al Lessona Summer Festival, nell'ambito di una nuova edizione di Ratataplan.

Il primo appuntamento è venerdì 22 quando alle 10 nell'area eventi ci sarà il Ratataplan Jiunior Festival, uno spettacolo per i centri estivi, Collettivo Gtu in Krama Cabaret. Alle 21 "Chapiteau Ratataplan Circus" (ingresso libero), mentre alle 22 è in programma Davide Van De Sfroos in concerto "Maader Tour 2022" (ingresso a biglietto).

Sabato 23 alle ore 21 in piazza Sella c'è il Collettivo Gtu in Krama Cabaret a ingresso libero. Gruppi itineranti saranno in piazza Sella oltre che in via Masserano, al parco delle Cicogne e all'area eventi. Alle 21 c'è la Compagnia in volo: Josepine in "Ex coelis". Alle 21,30 sarà la volta di Bandakadabra e del Teatro per caso. alle 22 con ingresso a biglietto l'appuntamento è con la Compagnia teatro nelle foglie. Alle 23 nell'area eventi si esibiranno i Bandakadabra.

Domenica 24 l'inizio degli spettacoli è dalle 20,30 con Chapiteau Ratataplan Circus compagnia Blucinque a ingresso a biglietto. Ingresso invece libero nell'area eventi in compagnia di Paolo Zanarella e Gypsi Orkestar.