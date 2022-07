Piemonte Nord, un tessuto imprenditoriale in cambiamento

Il 2021 si presenta come un anno di parziale ripresa per il sistema economico del Piemonte Nord, anche se le ripercussioni dovute alla crisi pandemica continuano a farsi sentire. Questa la sintesi del rapporto annuale 2022 realizzato dall’osservatorio degli Enti Bilaterali di Vercelli, Novara, Biella, VCO presentato oggi mercoledì 20 luglio alla sede dell'Ascom a Biella. Presenti il presidente Ascom Biella Mario Novaretti, Alessandro Minello direttore scientifico del Centro Studi Piemonte Nord, Luca Trinchella presidente dell'ente bilaterale terziario Biella e il suo vice Mauro Orsan.

A presentare i dati è stato il professore Alessandro Minello. "La natalità a Biella è bassa, è invece alta la mortalità ma negli ultimi anni si assiste a un ritorno dei giovani. L'imprenditorialità è in calo in tutto il quadrante, ma Biella sta attraversando un importante cambiamento che non può essere trascurato e non può venire letto in chiave negativa. Il Biellese esce da una vocazione tessile ma punta oltre. C'è la crisi del commercio, certo, ma perchè il territorio oggi non lavora più su volumi ma sulla qualità. Biella non deve essere fragile, deve saper reagire".

In particolare, al 31 dicembre 2021 sono 11.773 le localizzazioni attive nel settore terziario della provincia, il 21,6% di quelle presenti nel Piemonte Nord. Il tessuto imprenditoriale è in lieve flessione (-0,2%) rispetto al 2020 con un bilancio negativo di 20 unità che interessano prevalentemente la Valle Elvo, Val Sessera, Valle Mosso e Prealpi Biellesi. In quadro è indicativo di un'economia che sta cambiando da tempo e all'interno della quale continuano a diminuire le sedi di impresa e le rispettive filiali, un fenomeno progressivo che nei quattro anni precedenti ha registrato una contrazione totale di 373 attività, a fronte di un graduale aumento delle unità locali secondarie di aziende con sede esterna alla provincia, che solo nel 2021 crescono del 6,3% rispetto al 2020.

Il commercio segna una delle contrazioni più importanti (-1,5%) in controtendenza all'andamento regionale (+0,3%), quello all'ingrosso in particolare. Il turismo continua a dimostrare una certa resilienza mantenendo una crescita contenuta (+0,4%). Tra le province del Piemonte Nord il comparto registra la crescita più importante sulle strutture recettive (+10,3%), mentre torna a calare la ristorazione (-0,5%).

"Nei primi mesi del 2022 fino a marzo - conclude Minello - il Biellese si conferma in difficoltà ma ci aspettiamo una ripresa".

Ottimista anche Mauro Orsan: "E' vero che il processo è ancora negativo, ma c'è un rallentamento. C'è da fare parecchio, attraverso gli enti bilaterali dovremo rivedere le risorse economiche per investire di più nella formazione, per costruire capacità imprenditoriali"-

Sulla stessa linea Luca Trinchella: "Per portate avanti le politiche di crescita servono dei dati e noi è da anni che ci stiamo lavorando. Il territorio ha importanti spazi di crescita, per il turismo in particolare e per l'enogastronomia. Il territorio è in una transizione che va guidata, dobbiamo fare rete nel territorio".