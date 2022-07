Vaglio, “Sesso e Gelosia” con la compagnia teatrale La Cumpa

L’associazione Pavignano Vaglio cultura e sport, insieme alla compagnia teatrale “La Cumpa”, presentano la commedia in due atti “Sesso e gelosia”. Nei pressi del cortile della ex scuola elementare di Vaglio, strada cantoni Nicodano e Sella, lo spettacolo andrà in scena nella serata di sabato 23 luglio, alle ore 21.



Acqua e birra fresca saranno messi a disposizione dall’associazione per i partecipanti. Per info: Silvano 3472955012, Alberto 3381156009, Lorella 3294236837.