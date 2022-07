Valdilana piange la morte di Maria Emilia Pera Mut, storico sindaco di Soprana

Lutto a Valdilana per la morte di Maria Emilia Pera Mut, scomparsa prematuramente all'affetto dei suoi cari per malattia.

Classe '52, era molto conosciuta nella municipalità di Soprana: per 5 anni, infatti, è stato apprezzato sindaco del paese dal 2004 al 2009. Prima della pensione, ha lavorato come impiegata. I viaggi erano la sua grande passione. Lascia nel dolore il marito Giorgio, i figli Cristiano e Gloria, gli adorati nipoti Greta e Geremia e i parenti tutti. Al momento, non è stata ancora fissata la data dei funerali.