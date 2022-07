Castelletto Cervo: Fiamme in casa di Frazione Borgonuovo. Celere intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Castelletto Cervo: Fiamme in casa di Frazione Borgonuovo - Foto Benedetti per newsbiella.it

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Biella e Cossato sono celermente intervenute questa mattina, 20 luglio poco dopo le 4.30, in seguito alla richiesta di soccorso di una famiglia in Frazione Borgonuovo di Castelletto Cervo.

I residenti, molto spaventati, avevano visto riempirsi di fumo la loro casa ed intuendo il pericolo si sono precipitati all'esterno e hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Il loro tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere immediatamente le fiamme che, per cause in via di accertamento, si sono sviluppate all'interno della cucina bruciando alcune suppellettili che hanno provocato una intensa cortina.

In poco tempo i Vigili del Fuoco hanno spento il rogo e provveduto alla bonifica. Presenti sulla scena anche i Carabinieri.