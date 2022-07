Auto sfonda guard rail e finisce nel fossato, ferite due donne: elisoccorso cala medici in Superstrada (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Rocambolesco incidente stradale questa mattina, 20 luglio, lungo la Superstrada. Poco dopo le 9.30, per cause da accertare, un'auto ha centrato il guard rail ed è finita nel fosso a lato della carreggiata, in prossimità dell'uscita per Cossato.

Sul posto si è portato velocemente l'elisoccorso che, avvicinandosi a terra, ha calato due paramedici per assistere i malcapitati: stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero rimaste ferite due donne, mamma e figlia, ora assistite dal personale sanitario del 118. Presenti, oltre alle ambulanze, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area interessata e gli agenti di Polizia locale di Cossato per la gestione del traffico e la raccolta dei rilievi.